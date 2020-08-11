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Корпорацію "Укрбуд" викрили на мільйонних оборудках під час будівництва у Чорнобильській зоні

Корпорацію "Укрбуд" викрили на мільйонних оборудках під час будівництва у Чорнобильській зоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Служба безпеки України викрила корпорацію "Укрбуд" на мільйонних оборудках із державними коштами під час будівництва у Чорнобильській зоні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки України викрила керівництво державної будівельної корпорації "Укрбуд" на мільйонних зловживаннях під час тендерів на зведення об’єктів зберігання та переміщення радіоактивних відходів на території зони відчуження", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що оперативники спецслужби встановили, що в оборудці задіяні ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" та ПрАТ "Укренергомонтаж", які входять до складу Укрбуду. Протягом 2017-2018 років ці компанії перемогли у низці державних закупівель, оголошених ДСП "Чорнобильська АЕС" та ДП "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про будівництво 4-х ядерних об'єктів у Чорнобильській зоні: централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, комплекси інженерно-технічних систем фізичного захисту та радіаційного контролю і завод із переробки рідких радіоактивних відходів. Загальна сума тендерів на спорудження цих об’єктів становила 1,1 мільярда гривень.

Водночас, проведена СБУ перевірка показала, що Укрбудмонтаж і Укренергомонтаж грубо порушили вітчизняне законодавство та виграли торги неправомірно: фірми вступили у змову для маніпулювання цінами і усунення конкурентів. Крім того, будівельні компанії значно завищили ринкову вартість на роботи та послуги, що призвело до необґрунтованого виділення понад 26 мільйонів гривень державних коштів.

Матеріали перевірки Служба безпеки передала до Антимонопольного комітету.

Наразі обидві комерційні структури оштрафовані на 117 мільйонів гривень і позбавлені права брати участь у державних закупівлях терміном на 3 роки. Перевірка триває.

Нагадаємо, на Харківщині викрили багатомільйонну корупційну схему під час будівництва центрів первинної медико-санітарної допомоги.

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