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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73435 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100096 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105769 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125703 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100843 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101740 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103804 просмотра

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Корпорацию "Укрбуд" уличили в миллионных оборудках при строительстве в Чернобыльской зоне

Корпорацию "Укрбуд" уличили в миллионных оборудках при строительстве в Чернобыльской зоне

Киев  •  УНН

 • 12511 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила корпорацию "Укрбуд" на миллионных оборудках с государственными средствами во время строительства в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственной строительной корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях во время тендеров на строительство объектов хранения и радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оперативники спецслужбы установили, что в сделке задействованы ООО "СК "Укрстроймонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж", которые входят в состав "Укрбуда". В течение 2017-2018 годов эти компании победили в ряде государственных закупок, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и ГП "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о строительстве 4-х ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, комплексы инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля и завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Общая сумма тендеров на строительство этих объектов составила 1,1 миллиарда гривен.

В то же время, проведенная СБУ проверка показала, что Укрстроймонтаж и Укрэнергомонтаж грубо нарушили отечественное законодательство и выиграли торги неправомерно: фирмы вступили в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов. Кроме того, строительные компании значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело к необоснованному выделение более 26 млн гривен государственных средств.

Материалы проверки Служба безопасности передала в Антимонопольный комитет.

Сейчас обе коммерческие структуры оштрафованы на 117 млн гривен и лишены права участвовать в государственных закупках сроком на 3 года. Проверка продолжается.

Напомним, в Харьковской области разоблачили многомиллионную коррупционную схему при строительстве центров первичной медико-санитарной помощи.

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