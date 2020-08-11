Корпорацию "Укрбуд" уличили в миллионных оборудках при строительстве в Чернобыльской зоне
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила корпорацию "Укрбуд" на миллионных оборудках с государственными средствами во время строительства в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственной строительной корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях во время тендеров на строительство объектов хранения и радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что оперативники спецслужбы установили, что в сделке задействованы ООО "СК "Укрстроймонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж", которые входят в состав "Укрбуда". В течение 2017-2018 годов эти компании победили в ряде государственных закупок, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и ГП "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о строительстве 4-х ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, комплексы инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля и завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Общая сумма тендеров на строительство этих объектов составила 1,1 миллиарда гривен.
В то же время, проведенная СБУ проверка показала, что Укрстроймонтаж и Укрэнергомонтаж грубо нарушили отечественное законодательство и выиграли торги неправомерно: фирмы вступили в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов. Кроме того, строительные компании значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело к необоснованному выделение более 26 млн гривен государственных средств.
Материалы проверки Служба безопасности передала в Антимонопольный комитет.
Сейчас обе коммерческие структуры оштрафованы на 117 млн гривен и лишены права участвовать в государственных закупках сроком на 3 года. Проверка продолжается.
Напомним, в Харьковской области разоблачили многомиллионную коррупционную схему при строительстве центров первичной медико-санитарной помощи.