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Корпорація Oracle отримала від України "Відзнаку миру"

Корпорація Oracle отримала від України "Відзнаку миру"

Київ • УНН

 • 254017 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Американська корпорація Oracle отримала від України "Відзнаку миру" за допомогу у збереженні державних реєстрів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Цитата

"По завершенню міжнародної конференції в Лугано команда Мінцифри зустрілася з представниками Oracle. Це американська технологічна корпорація, яка входить в трійку світових лідерів за обсягами випуску ІТ-продуктів та сервісів", – ідеться у повідомленні.

Що зробила корпорація Oracle для України

• компанія одна з перших припинила всю діяльність в рф;

• допомогла перенести низку реєстрів і критичних баз даних у безпечне місце, створила їхній бекап. Завдяки цьому Україна змогла продовжити функціонувати в умовах воєнного часу;

• безоплатно надала Україні послуг на суму понад 3 млн доларів.

Додамо

"Відзнака миру" – нагорода, яку започаткував президент Володимир Зеленський для компаній, урядів та світових політиків, які найбільше підтримують Україну.

Нагадаємо

Першою "Відзнаку миру" від України отримала компанія Google.

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