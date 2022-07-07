Корпорація Oracle отримала від України "Відзнаку миру"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Американська корпорація Oracle отримала від України "Відзнаку миру" за допомогу у збереженні державних реєстрів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
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"По завершенню міжнародної конференції в Лугано команда Мінцифри зустрілася з представниками Oracle. Це американська технологічна корпорація, яка входить в трійку світових лідерів за обсягами випуску ІТ-продуктів та сервісів", – ідеться у повідомленні.
Що зробила корпорація Oracle для України
• компанія одна з перших припинила всю діяльність в рф;
• допомогла перенести низку реєстрів і критичних баз даних у безпечне місце, створила їхній бекап. Завдяки цьому Україна змогла продовжити функціонувати в умовах воєнного часу;
• безоплатно надала Україні послуг на суму понад 3 млн доларів.
Додамо
"Відзнака миру" – нагорода, яку започаткував президент Володимир Зеленський для компаній, урядів та світових політиків, які найбільше підтримують Україну.
Нагадаємо
Першою "Відзнаку миру" від України отримала компанія Google.