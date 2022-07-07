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Корпорация Oracle получила от Украины "Отличие мира"

Корпорация Oracle получила от Украины "Отличие мира"

Киев • УНН

 • 254017 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Американская корпорация Oracle получила от Украины "Отличие мира" за помощь в сохранении государственных реестров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Цитата

"По завершении международной конференции в Лугано команда Минцифры встретилась с представителями Oracle. Это американская технологическая корпорация, входящая в тройку мировых лидеров по объемам выпуска ИТ-продуктов и сервисов", – говорится в сообщении.

Что сделала корпорация Oracle для Украины

• компания одна из первых прекратила всю деятельность в рф;

• помогла перенести ряд реестров и критических баз данных в безопасное место, создала их бекап. Благодаря этому Украина смогла продолжить работу в условиях военного времени;

• бесплатно предоставила Украине услуги на сумму более 3 млн долларов.

Добавим

"Отличие мира" – награда, которую основал президент Владимир Зеленский для компаний, правительств и мировых политиков, наиболее поддерживающих Украину.

Напомним

Первой "Отличие мира" от Украины получила компания Google.

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