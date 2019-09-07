Коровай та кортики: звільнені українські моряки отримали ордени
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Сьогодні в аеропорту Бориспіль українських військових моряків привітав з поверненням Командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко, який вручив військовим ордени, чергові військові звання та офіцерські кортики. Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ, передає УНН.
“Сьогодні, в аеропорту Бориспіль українських військових моряків з полону зустрічали традиційним українським короваєм з сіллю, та нагородами. Командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко вручив нашим військовим ордена, чергові військові звання та офіцерські кортики”, — йдеться в повідомленні.
За інформацією пресслужби, наразі хлопці проходять медичний огляд з метою визначення стану здоров’я після жахливих умов російських в’ язниць, по завершенню огляду військові роз’їдуться по домівках на заслужений відпочинок.
Нагадаємо, сьогодні в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які містилися в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.