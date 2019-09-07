Каравай и кортики: освобожденные украинские моряки получили ордена
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня в аэропорту Борисполь украинских военных моряков поздравил с возвращением Командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко, который вручил военным ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ, передает УНН.
"Сегодня, в аэропорту Борисполь украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью, и наградами. Командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, пока ребята проходят медицинский осмотр с целью определения состояния здоровья после ужасных условий российских тюрем, по завершению осмотра военные разъедутся по домам на заслуженный отдых.
Напомним, сегодня в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, содержащихся в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами.