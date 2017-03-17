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Короткометражки у жанрі "чорна комедія" покажуть у 17 українських містах

Київ • УНН

 • 16094 перегляди

ВІННИЦЯ-КИЇВ. 17 березня. УНН. Так, 16 березня, в Україні розпочалися покази фестивалю чорних комедій “BLACK COMEDY FEST”. Інформує УНН-Центр із посиланням на Сultprostir.

Зокрема, глядачам будуть представлені кращі “чорні комедії” з різних країн світу, де на героїв чекають комічні та абсурдні і, на перший погляд, безвихідні ситуації.

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Картини фестивалю, окрім Києва, будуть показані ще у 16 українських містах мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Довідка УНН: чорний гумор — гумор з домішкою цинізму, комічний ефект якого полягає в глузуваннях над смертю, насильством, хворобами, фізичними каліцтвами або іншими “похмурими”, макабричними темами.

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