Короткометражки в жанре "черная комедия" покажут в 17 украинских городах
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 17 марта. УНН. Так, 16 марта, в Украине начались показы фестиваля черных комедий "BLACK COMEDY FEST". Информирует УНН-Центр со ссылкой на Сultprostir.
В частности, зрителям будут представлены лучшие "черные комедии" из разных стран мира, где героев ждут комичные и абсурдные и, на первый взгляд, безвыходные ситуации.
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Картины фестиваля, кроме Киева, будут показаны еще в 16 украинских городах на языке оригинала с украинскими субтитрами.
Справка: черный юмор - юмор с примесью цинизма, комический эффект которого состоит в насмешках над смертью, насилием, болезнями, физическими уродствами или другими "мрачными", несуразные темами.