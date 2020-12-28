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Коронавірусом за вихідні інфікувалися 383 правоохоронців

Київ • УНН

 • 8427 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. За минулі вихідні у системі внутрішніх справ зафіксовано 383 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Коронавірусом за вихідні інфікувалися 383 правоохоронців

“Протягом вихідних на коронавірусну хворобу захворіло 383 правоохоронці. За добу зафіксовано 255 нових випадків COVID-19 серед працівників МВС. Наразі найбільшу кількість інфікованих правоохоронців за добу зареєстровано в Запорізькій та Миколаївській областях”, - заявили в МВС.

Також повідомляється, що з початку пандемії на COVID-19 захворіло 28 973 працівників МВС, 28 045 осіб одужало, 95 правоохоронців померло.

Додамо, що в Україні на 8 годину 28 грудня зафіксовано вже 1,03 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за неділю, 27 грудня, — менше 5 тисяч, мінімальний показник за останній час, утім характерний для звітності за вихідні.

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