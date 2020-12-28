Коронавирусом за выходные заразились 383 правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. За прошедшие выходные в системе внутренних дел зафиксировано 383 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В течение выходных коронавирусной болезнью заболело 383 правоохранителя. За сутки зафиксировано 255 новых случаев COVID-19 среди сотрудников МВД. На данный момент наибольшее количество инфицированных правоохранителей за сутки зарегистрировано в Запорожской и Николаевской областях", - заявили в МВД.
Также сообщается, что с начала пандемии на COVID-19 заболело 28 973 сотрудников МВД, 28 045 человек выздоровели, 95 правоохранителей умерли.
Добавим, что в Украине на 8:00 28 декабря зафиксировано уже 1,03 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за воскресенье, 27 декабря, - меньше 5 тысяч, минимальный показатель за последнее время, что впрочем характерно для отчетности за выходные.