Коронавірусом на Одещині хворіють менше

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 8046 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 32889 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 56686 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 59399 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 89991 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 149737 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 166882 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 212587 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200036 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187103 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 77617 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 81005 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 78783 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 64027 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 91749 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 91699 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 63979 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 236602 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 360619 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 617301 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 77163 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 116432 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 142612 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 164117 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 176835 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Коронавірусом на Одещині хворіють менше

Коронавірусом на Одещині хворіють менше

Київ • УНН

 • 71214 перегляди

ОДЕСА. 21 лютого. УНН. За даними на 21 лютого, за добу в Одеській області заразилися коронавірусом 1011 осіб, що на 959 осіб менше, ніж у п'ятницю. Про це свідчать дані департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА, повідомляє УНН.

За даними медиків, усього з початку пандемії вірус знайшли у 321 620 жителів регіону. 5881 хворий помер, у тому числі дев'ять за минулу добу, 241 103 – одужали, у тому числі 676 за добу.

Зниження захворюваності фіксується з минулого тижня і спостерігається щодня. 17 лютого у регіоні налічувалося 2847 нових випадків захворювань. 15 лютого нових хворих на області налічувалося 3325.

Зазначимо, що рекорд із добової захворюваності на Одещині поставлено 4 лютого - 4139 хворих на добу. 6 лютого в Одесі зафіксовано мільйонного вакцинованого одесита.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19УНН-Одеса
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,867.84