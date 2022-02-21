Коронавірусом на Одещині хворіють менше
Київ • УНН
ОДЕСА. 21 лютого. УНН. За даними на 21 лютого, за добу в Одеській області заразилися коронавірусом 1011 осіб, що на 959 осіб менше, ніж у п'ятницю. Про це свідчать дані департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА, повідомляє УНН.
За даними медиків, усього з початку пандемії вірус знайшли у 321 620 жителів регіону. 5881 хворий помер, у тому числі дев'ять за минулу добу, 241 103 – одужали, у тому числі 676 за добу.
Зниження захворюваності фіксується з минулого тижня і спостерігається щодня. 17 лютого у регіоні налічувалося 2847 нових випадків захворювань. 15 лютого нових хворих на області налічувалося 3325.
Зазначимо, що рекорд із добової захворюваності на Одещині поставлено 4 лютого - 4139 хворих на добу. 6 лютого в Одесі зафіксовано мільйонного вакцинованого одесита.