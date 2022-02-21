Коронавирусом в Одесской области заболевают меньше

По данным медиков, всего с начала пандемии вирус нашли у 321 620 жителей региона. 5881 больной скончался, в том числе девять за минувшие сутки, 241 103 — выздоровели, в том числе 676 за сутки.

Снижение заболеваний фиксируется с прошлой недели и наблюдается каждый день. 17 февраля в регионе насчитывалось 2847 новых случаев заболеваний. 15 февраля новых заболевших в области насчитывалось 3325.

Отметим, что рекорд по суточной заболеваемости в Одесской области поставлен 4 февраля - 4139 заболевших за сутки. 6 февраля в Одессе зафиксирован миллионный вакцинированный одессит.