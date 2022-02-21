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15 марта, 19:03 • 86785 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123171 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113911 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108347 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 97964 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 94505 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 82764 просмотра

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Коронавирусом в Одесской области заболевают меньше

Коронавирусом в Одесской области заболевают меньше

Киев • УНН

 • 71214 просмотра

ОДЕССА. 21 февраля. УНН. По данным на 21 февраля, за сутки в Одесской области заразились коронавирусом 1011 человек, что на 959 человек меньше, чем в пятницу. Об этом свидетельствуют данные Департамента здравоохранения Одесской ОГА, сообщает УНН.

По данным медиков, всего с начала пандемии вирус нашли у 321 620 жителей региона. 5881 больной скончался, в том числе девять за минувшие сутки, 241 103 — выздоровели, в том числе 676 за сутки.

Снижение заболеваний фиксируется с прошлой недели и наблюдается каждый день. 17 февраля в регионе насчитывалось 2847 новых случаев заболеваний. 15 февраля новых заболевших в области насчитывалось 3325.

Отметим, что рекорд по суточной заболеваемости в Одесской области поставлен 4 февраля - 4139 заболевших за сутки. 6 февраля в Одессе зафиксирован миллионный вакцинированный одессит.

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