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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Коронавірусною інфекцію у світі захворіло вже майже 173 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Станом на ранок п'ятниці у світі на COVID-19 захворіло вже понад 172,8 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Коронавірусною інфекцію у світі захворіло вже майже 173 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 172,893,624 людини, з них одужало 155,603,723 особи. Кількість померлих зросла до 3,716,615.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (34,174,752), Індія (28,572,359), Бразилія (16,803,472), Франція (5,694,076), Туреччина (5,270,299), Росія (5,099,182), Велика Британія (4,499,878) та Італія (4,225,163).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (611,611), Бразилії (469,784) та Індії (340,719).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 209 417 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 50 959 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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