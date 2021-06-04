Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже почти 173 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире на COVID-19 заболело уже более 172,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 172,893,624 человека, из них выздоровели 155,603,723 лица. Количество умерших возросло до 3,716,615.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (34,174,752), Индия (28,572,359), Бразилия (16,803,472), Франция (5,694,076), Турция (5,270,299), Россия (5,099,182), Великобритания (4,499,878) и Италия (4,225,163).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (611,611), Бразилии (469,784) и Индии (340,719).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 209 417 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 50 959 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.