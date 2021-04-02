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Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже понад 129,4 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Станом на ранок п'ятниці у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 129,4 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 129 475 545 людей, з них одужало 73 377 003 осіб. Кількість померлих зросла до 2 826 018.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (30 538 427), Бразилія (12 839 844), Індія (12 221 665), Франція (4 755 779), Росія (4 503 291), Велика Британія (4 364 541), Італія (3 607 083) та Туреччина (3 357 988).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (553 120), Бразилії (325 284) та Мексиці (203 210).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 742 710. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 691 737 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 33 246 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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