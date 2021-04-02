Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 129,4 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 129,4 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 129 475 545 человек, из них выздоровели 73 377 003 человек. Количество умерших возросло до 2 826 018.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (30 538 427), Бразилия (12 839 844), Индия (12 221 665), Франция (4 755 779), Россия (4 503 291), Великобритания (4 364 541), Италия (3 607 083) и Турция (3 357 988).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (553 120), Бразилии (325 284) и Мексике (203 210).
Общая ситуация в Украине
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 742 710. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 691 737 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 33 246 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.