Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 425 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Станом на ранок понеділка у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 425 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 425,064,815 людей, з них одужало 350,590,195 осіб. Кількість померлих зросла до 5,906,309.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (80 087 617), Індія (42 837 960), Бразилія (28 208 212), Франція (22 286 829), Велика Британія (18 605 752), Росія (15 370 419), Туреччина (13 504 485), Італія (12 469 975), Німеччина (13 602 431) Іспанія (10 809 222) та Аргентина (8 827 504).
“Лідери” за кількістю летальних випадків
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (959 412), Бразилії (644 362) та Індії (512 141).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 720 771 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 104 518 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.