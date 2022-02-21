Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 425 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 425 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 425,064,815 человек, из них выздоровел 350,590,195 человек. Количество умерших возросло до 5,906,309.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (80 087 617), Индия (42 837 960), Бразилия (28 208 212), Франция (22 286 829) Великобритания (18 605 752), Россия (15 370 419), Турция (13 504 485), Италия (12 469 975), Германия (13 602 431) Испания (10 809 222) и Аргентина (8 827 504).
“Лидеры” по количеству летальных случаев
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (959 412), Бразилии (644 362) и Индии (512 141).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 720 771 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 104 518 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.