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Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 423 млн людей

Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 423 млн людей

Київ • УНН

 • 91681 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Станом на ранок неділі у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 423 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 423,728,215 людей, з них одужало 348,710,350 осіб. Кількість померлих зросла до5,901,003.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються:

США - 80,072,561
Індія - 42,820,993
Бразилія - 28,167,587
Франція - 22,227,826
Велика Британія - 18,580,216 
Росія - 15,199,720
Німеччина - 13,498,300
Туреччина - 13,434,130
Італія - 12,427,773
Іспанія - 10,604,200

“Лідери” за кількістю летальних випадків залишаються США (959,130), Індія (511,935) та Бразилія (643,938).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 703 323 людини випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 104 366 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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