Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 423 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Станом на ранок неділі у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 423 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 423,728,215 людей, з них одужало 348,710,350 осіб. Кількість померлих зросла до5,901,003.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються:
США - 80,072,561
Індія - 42,820,993
Бразилія - 28,167,587
Франція - 22,227,826
Велика Британія - 18,580,216
Росія - 15,199,720
Німеччина - 13,498,300
Туреччина - 13,434,130
Італія - 12,427,773
Іспанія - 10,604,200
“Лідери” за кількістю летальних випадків залишаються США (959,130), Індія (511,935) та Бразилія (643,938).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 703 323 людини випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 104 366 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.