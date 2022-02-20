Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 423 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 423 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 423,728,215 человек, из них выздоровел 348,710,350 человек. Число умерших возросло до 5,901, 003.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются:
США - 80,072,561
Индия - 42,820,993
Бразилия - 28,167,587
Франция - 22,227,826
Великобритания - 18,580,216
Россия - 15,199,720
Германия - 13,498,300
Турция - 13,434,130
Италия - 12,427,773
Испания - 10,604,200
“Лидеры” по количеству летальных случаев остаются США (959,130), Индия (511,935) и Бразилия (643,938).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 4 703 323 человека случай коронавірусної болезни COVID-19, из них 104 366 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.