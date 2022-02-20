Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 423 млн человек

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 423,728,215 человек, из них выздоровел 348,710,350 человек. Число умерших возросло до 5,901, 003.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются:

США - 80,072,561

Индия - 42,820,993

Бразилия - 28,167,587

Франция - 22,227,826

Великобритания - 18,580,216

Россия - 15,199,720

Германия - 13,498,300

Турция - 13,434,130

Италия - 12,427,773

Испания - 10,604,200

“Лидеры” по количеству летальных случаев остаются США (959,130), Индия (511,935) и Бразилия (643,938).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 4 703 323 человека случай коронавірусної болезни COVID-19, из них 104 366 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.