Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 391 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Станом на ранок суботи у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 391 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 391,393,876 людей, з них одужало 310,264,020 осіб. Кількість померлих зросла до 5,743,921.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються:
США - 77,496,860
Індія - 42,078,653
Бразилія - 26,319,033
Франція - 20,388,390
Велика Британія - 17,689,885
Росія - 12,452,765
Туреччина - 12,051,852
Італія - 11,449,601
Німеччина - 10,778,829
Іспанія - 10,274,653
“Лідери” за кількістю летальних випадків залишаються США (924,530), Індія (501,143) та Бразилія (631,069).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 213 675 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 100 983 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.