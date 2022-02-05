Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 391 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. По состоянию на утро субботы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 391 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 391,393,876 человек, из них выздоровел 310,264,020 человек. Число умерших возросло до 5,743,921.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются:
США - 77,496,860
Индия - 42,078,653
Бразилия - 26,319,033
Франция - 20,388,390
Великобритания - 17,689,885
Россия - 12,452,765
Турция - 12,051,852
Италия - 11,449,601
Германия - 10,778,829
Испания - 10,274,653
“Лидеры” по количеству летальных случаев остаются США (924,530), Индия (501,143) и Бразилия (631,069).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 4 213 675 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 100 983 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.