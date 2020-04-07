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Коронавірус за добу виявили у 32 медиків і дев'яти дітей

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Із 143 зареєстрованих за минулу добу випадків коронавірусної хвороби 9 випадків зареєстровано у дітей і 32 – у медичних працівників. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

“За минулу добу ми зареєстрували 143 нові випадки коронавірусної хвороби, підтверджені лабораторним висновком ПЛР-реакції”, — сказав Ляшко.

З його слів, крім того за минулу добу було виявлено 521 особа, з них 41 дитина, з підозрою на коронавірус.

“Із 143 зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби 9 випадків зареєстровано у дітей і, на жаль, 32 — у медичних працівників”, — зазначив головний санітарний лікар країни.

Нагадаємо, на 9 годину 7 квітня в Україні загалом зафіксовано 1462 випадки COVID-19, з них 45 - летальні.

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