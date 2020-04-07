Коронавирус за сутки обнаружили у 32 медиков и девяти детей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Из 143 зарегистрированных за минувшие сутки случаев коронавирусной болезни 9 случаев зарегистрировано у детей и 32 - у медицинских работников. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки мы зарегистрировали 143 новых случая коронавирусной болезни, подтвержденные лабораторным заключением ПЦР-реакции", - сказал Ляшко.
По его словам, кроме того за минувшие сутки был выявлен 521 человек, из них 41 ребенок, с подозрением на коронавирус.
"Из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни 9 случаев зарегистрировано у детей и, к сожалению, 32 - у медицинских работников", - отметил главный санитарный врач страны.
Напомним, на 9:00 7 апреля в Украине в целом зафиксировано 1462 случая COVID-19, из них 45 - летальные.