Коронавирус за сутки обнаружили у 32 медиков и девяти детей

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63563 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 74984 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 88365 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 86403 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103958 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87071 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102837 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105907 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130962 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130326 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Коронавирус за сутки обнаружили у 32 медиков и девяти детей

Коронавирус за сутки обнаружили у 32 медиков и девяти детей

Киев  •  УНН

 • 18975 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Из 143 зарегистрированных за минувшие сутки случаев коронавирусной болезни 9 случаев зарегистрировано у детей и 32 - у медицинских работников. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки мы зарегистрировали 143 новых случая коронавирусной болезни, подтвержденные лабораторным заключением ПЦР-реакции", - сказал Ляшко.

По его словам, кроме того за минувшие сутки был выявлен 521 человек, из них 41 ребенок, с подозрением на коронавирус.

"Из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни 9 случаев зарегистрировано у детей и, к сожалению, 32 - у медицинских работников", - отметил главный санитарный врач страны.

Напомним, на 9:00 7 апреля в Украине в целом зафиксировано 1462 случая COVID-19, из них 45 - летальные.

Украинские Национальные Новости

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