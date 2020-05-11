Коронавірус за добу підтвердили у 27 дітей та 62 медиків

“За минулу добу захворіло 416 осіб. З них 27 дітей та 62 медпрацівники. Було госпіталізовано 132 особи. За останню добу зафіксовано 17 летальних випадків. При цьому, 228 пацієнтів одужали. Загалом, за весь час пандемії, захворіло 15 648 осіб. З них 1083 дитини, а також 3026 медпрацівників”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що загалом одужало 3288 осіб, а летальних випадків - 408.

Нагадаємо, в Україні з 11 травня починається зняття перших карантинних обмежень, введених через ситуацію з поширенням коронавірусу.



