Коронавирус за сутки подтвердили у 27 детей и 62 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. За последние сутки в Украине заболели COVID-19 27 детей и 62 медработника. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время выездного брифинга в Полтаве в понедельник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 416 человек. Из них 27 детей и 62 медработника. Были госпитализированы 132 человека. За последние сутки зафиксировано 17 летальных случаев. При этом, 228 пациентов выздоровели. В общем, за все время пандемии, заболело 15 648 человек. Из них 1083 ребенка, а также 3 026 медработников", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что в целом выздоровели 3 288 человек, а летальных случаев - 408.
Напомним, в Украине с 11 мая начинается снятие первых карантинных ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса.