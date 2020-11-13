Коронавірус виявили у ще 360 правоохоронців, один помер

“Станом на ранок 13 листопада зафіксовано 360 нових випадків COVID-19 серед працівників МВС, один – помер від ускладнень. Найбільшу кількість хворих зареєстровано у Дніпропетровській (27), Донецькій областях (24) областях та у місті Києві (56)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 17 тис. 274 працівників МВС, одужало – 16 тис. 228, померло - 47.

Нагадаємо, в Україні вже 512 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 11 787.