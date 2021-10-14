Коронавірус в Одеській області: другу добу більше тисячі хворих

Деталі

Якщо станом на 13 жовтня в регіоні було зафіксовано 1 525 нових випадків зараження COVID-19 (на 709 більше, ніж днем раніше), то на ранок 14 жовтня - 1191. 34 людини померли від наслідків пов'язаних з пандемією. Це на 4 менше, ніж днем раніше. Вилікувалися від хвороби 900 осіб.

За даними МОЗ з початку пандемії в Одеській області офіційно зареєстровано 166 775 випадків коронавірусної хвороби. За цей час в регіоні від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом, померли 3526 осіб, вилікувалися про хвороби 144676 пацієнтів.

Відзначимо, що з наступного понеділка (18 жовтня) всі школи Одеси переходять на тижневе дистанційне навчання.