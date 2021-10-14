Коронавирус в Одесской области: вторые сутки больше тысячи заболевших
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Суточный прирост заболевших коронавирусом в Одесской области вторые сутки составляет больше тысячи, передает УНН.
Детали
Если по состоянию на 13 октября в регионе было зафиксировано 1 525 новых случаев заражения COVID-19 (на 709 больше, чем днем ранее), то на утро 14 октября – 1191. 34 человека скончались от последствий связанных с пандемией. Это на 4 меньше, чем днем ранее. Излечились от болезни 900 человек.
По данным МОЗ с начала пандемии в Одесской области официально зарегистрировано 166775 случаев коронавирусной болезни. За это время в регионе от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 3526 человек, излечились о болезни 144676 пациентов.
Отметим, что со следующего понедельника (18 октября) все школы Одессы переходят на недельное дистанционное обучение.