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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 108220 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 105009 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104286 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Актуальное
Коронавирус в Одесской области: вторые сутки больше тысячи заболевших

Коронавирус в Одесской области: вторые сутки больше тысячи заболевших

Киев  •  УНН

 • 14666 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Суточный прирост заболевших коронавирусом в Одесской области вторые сутки составляет больше тысячи, передает УНН.

Детали

Если по состоянию на 13 октября в регионе было зафиксировано 1 525 новых случаев заражения COVID-19 (на 709 больше, чем днем ранее), то на утро 14 октября – 1191. 34 человека скончались от последствий связанных с пандемией. Это на 4 меньше, чем днем ранее. Излечились от болезни 900 человек.

По данным МОЗ с начала пандемии в Одесской области официально зарегистрировано 166775 случаев коронавирусной болезни. За это время в регионе от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 3526 человек, излечились о болезни 144676 пациентов.

Отметим, что со следующего понедельника (18 октября) все школы Одессы переходят на недельное дистанционное обучение.

Украинские Национальные Новости

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