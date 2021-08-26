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Коронавірус в Грузії: за добу в країні зафіксували рекордну кількість померлих від COVID-19 з початку пандемії

Коронавірус в Грузії: за добу в країні зафіксували рекордну кількість померлих від COVID-19 з початку пандемії

Київ • УНН

 • 18535 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. За минулу добу в Грузії від COVID-19 померли 79 осіб - це новий рекорд для денного показника смертності від початку пандемії. Про це інформує УНН з посиланням на News Georgia.

Деталі

Кількість померлих від коронавірусу в Грузії з початку пандемії вже перевищило показник в 7 тисяч і тепер становить 7 028.

У Грузії за останню добу виявили 4 128 нових випадків COVID-19.

При цьому 25 серпня в Грузії було виявлено 5 021 новий випадок коронавірусу, видужав 5 041 пацієнт.

Відзначається, що тільки в серпні, в період "четвертої хвилі" в Грузії померло 1 212 пацієнтів.

За останні 24 години одужали 5 611 пацієнтів.

Доповнення

Показник смертності від коронавірусу в Грузії становить 1,3%, і з огляду на важке епідположення країни, зниження кількості жертв коронавірусної інфекції поки не очікується, про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Тамар Габунія.

За словами чиновниці, є очікування того, що високий рівень поширення інфекції збережеться і зниження цього показника також буде дуже повільним.

В умовах складної епідситуації Габунія вважає "дуже низькою" кількість зроблених за 25 серпня в Грузії щеплень - 26 тисяч.

Додамо

З початку пандемії в країні зафіксовано понад 532 тисячі випадків інфікування, понад 468 тисяч з них видужали, 7 028 осіб померли.

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