Коронавірус в Грузії: за добу в країні зафіксували рекордну кількість померлих від COVID-19 з початку пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. За минулу добу в Грузії від COVID-19 померли 79 осіб - це новий рекорд для денного показника смертності від початку пандемії. Про це інформує УНН з посиланням на News Georgia.
Деталі
Кількість померлих від коронавірусу в Грузії з початку пандемії вже перевищило показник в 7 тисяч і тепер становить 7 028.
У Грузії за останню добу виявили 4 128 нових випадків COVID-19.
При цьому 25 серпня в Грузії було виявлено 5 021 новий випадок коронавірусу, видужав 5 041 пацієнт.
Відзначається, що тільки в серпні, в період "четвертої хвилі" в Грузії померло 1 212 пацієнтів.
За останні 24 години одужали 5 611 пацієнтів.
Доповнення
Показник смертності від коронавірусу в Грузії становить 1,3%, і з огляду на важке епідположення країни, зниження кількості жертв коронавірусної інфекції поки не очікується, про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Тамар Габунія.
За словами чиновниці, є очікування того, що високий рівень поширення інфекції збережеться і зниження цього показника також буде дуже повільним.
В умовах складної епідситуації Габунія вважає "дуже низькою" кількість зроблених за 25 серпня в Грузії щеплень - 26 тисяч.
Додамо
З початку пандемії в країні зафіксовано понад 532 тисячі випадків інфікування, понад 468 тисяч з них видужали, 7 028 осіб померли.