Коронавірус у світі: від хвороби одужало вже понад 17 млн осіб

Всього у світі 25 658 847 осіб інфіковано.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (6 073 174), Бразилія (3 950 931), Індія (3 691 166), Росія (997 072), Перу, Південно-Африканська Республіка, а також Мексика, Колумбія, Іспанія, Чилі, Аргентина, Іран та Велика Британія.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (184 644), Бразилії (122 596), Індії (65 288), Мексиці (65 241), Великій Британії (41 592), Італії, Франції та Іспанії.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 123 303 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 605 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.