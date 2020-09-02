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Коронавирус в мире: от болезни выздоровели уже более 17 млн человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. По состоянию на утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 855 444. В свою очередь, выздоровели 17 001 531 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.

Коронавирус в мире: от болезни выздоровели уже более 17 млн человек

Всего в мире 25 658 847 человек инфицировано.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (6 073 174), Бразилия (3 950 931), Индия (3 691 166), Россия (997 072), Перу, ЮАР, а также Мексика, Колумбия, Испания, Чили, Аргентина, Иран и Великобритания.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (184 644), Бразилии (122 596), Индии (65 288), Мексике (65 241), Великобритании (41 592), Италии, Франции и Испании.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 123303 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2605 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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