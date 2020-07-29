Коронавірус у Києві: 132 нові випадки за добу та "приємні рекорди"

"Ще у 132 мешканців Києва виявили за минулу добу коронавірус. 2 людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 132 киян. На сьогодні в столиці вже 7932 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захворіли:

▪️ 54 жінки (віком від 22 до 77 років);

▪️ 66 чоловіків (віком від 18 до 88 рокiв);

▪️ 6 дівчаток (від 5 до 17 років);

▪️ 6 хлопчиків (від 1 року до 17).

"Захворіли, зокрема, і троє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 29 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. За минулу добу одужали 47 людей. Всього коронавірус подолали 2877 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 22. У Дарницькому – 19. Та в Солом’янському районі – 16 випадків", - повідомив мер.

Вказується, що у медзаклади столиці за весь період пандемії були госпіталізовані понад 2080 хворих на COVID-19. Найдовше коронавірус у стаціонарі лікували 41 день. Найшвидше ж одужують діти і молоді люди.

"У нас є і приємні рекорди. Нещодавно коронавірус подолала жінка, якій 93 роки. Її днями виписали з лікарні. А раніше вилікувалася киянка, якій 95 років", - резюмував Кличко.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.