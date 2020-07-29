Коронавирус в Киеве: 132 новых случая за сутки и "приятные рекорды"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Киеве за последние сутки обнаружили коронавирус у 132 человек, всего в столице уже 7932 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.
"Еще у 132 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки коронавирус. 2 человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 132 киевлян. На сегодня в столице уже 7932 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заболели:
▪️ 54 женщины (в возрасте от 22 до 77 лет);
▪️ 66 мужчин (в возрасте от 18 до 88 лет);
▪️ 6 девочек (от 5 до 17 лет);
▪️ 6 мальчиков (от 1 года до 17).
"Заболели том числе и трое медиков. В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровели 47 человек. Всего коронавирус преодолели 2877 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 22. В Дарницком - 19. Также в Соломенском районе - 16 случаев", - сообщил мэр.
Указывается, что в медучреждения столицы за весь период пандемии были госпитализированы более 2080 больных COVID-19. Дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день. Быстрее же выздоравливают дети и молодые люди.
"У нас есть и приятные рекорды. Недавно коронавирус поборола женщина, которой 93 года. Ее на днях выписали из больницы. А раньше вылечилась киевлянка, которой 95 лет", - резюмировал Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19.