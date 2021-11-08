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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40762 перегляди

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Коронавірус: США відкривають кордони для щеплених іноземців

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У США, кордони яких протягом більш як півтора року були закриті для більшості іноземців через пандемію COVID-19, з понеділка, 8 листопада, починають діяти нові правила в'їзду, передає УНН.

Коронавірус: США відкривають кордони для щеплених іноземців

Деталі

У країну знову пускатимуть громадян зарубіжних держав за умови, що вони можуть надати довідку про вакцинацію одним із препаратів, схвалених Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) США або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Сьогодні це вакцини BioNTech/Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson, а також препарати AstraZeneca, Covaxin, Sinopharm та Sinovac.

Крім того, іноземні мандрівники при перетині американського кордону мають пред'явити негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за три доби до в'їзду в країну. Тим, на кого поширюється звільнення від вакцинації, потрібний тест, зроблений не пізніше ніж за 24 години.

Громадяни Сполучених Штатів, які повертаються на батьківщину, не зобов'язані пред'являти свідоцтва про зроблені щеплення.

Два етапи відкриття кордонів США

Планується, що відкриття кордонів США для іноземців відбуватиметься у два етапи. З 8 листопада в'їзд буде дозволено вакцинованим мандрівникам, які здійснюють "необов'язкові поїздки" - наприклад, з метою туризму чи відвідування родичів. Мандрівникам, які здійснюють "необхідні" поїздки, можна буде, як і раніше, обійтися без свідоцтва про вакцинацію.

З січня, однак, щеплення від коронавірусу стане обов'язковою умовою для в'їзду іноземних громадян до Сполучених Штатів через морські та сухопутні пункти пропуску, незалежно від мети поїздки.

Обмеження на в'їзд іноземців на час пандемії запровадив 20 місяців тому попередник Джозефа Байдена на посаді президента США Дональд Трамп. У світі до цих запобіжних заходів багато хто поставився критично - зокрема, через економічні втрати і психологічне навантаження для тих жителів США, які втратили можливість зустрітися з друзями або родичами, які мають громадянство іншої держави.

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