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Коронавирус: США открывают границы для привитых иностранцев

Киев • УНН

 • 15489 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В США, границы которых в течение более как полтора года были закрыты для большинства иностранцев из-за пандемии COVID-19, с понедельника, 8 ноября, начинают действовать новые правила въезда, передает УНН.

Коронавирус: США открывают границы для привитых иностранцев

Детали

В страну снова будут пускать граждан зарубежных государств при условии, что они могут предоставить справку о вакцинации одним из препаратов, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Сегодня это вакцины BioNTech/Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, а также препараты AstraZeneca, Covaxin, Sinopharm и Sinovac.

Кроме того, иностранные путешественники при пересечении американской границы должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за трое суток до въезда в страну. Тем, на кого распространяется освобождение от вакцинации, нужен тест, сделанный не позднее чем за 24 часа.

Граждане Соединенных Штатов, возвращающиеся на родину, не обязаны предъявлять свидетельства о сделанных прививках.

Два этапа открытия границ США

Планируется, что открытие границ США для иностранцев будет происходить в два этапа. С 8 ноября въезд будет разрешен вакцинированным путешественникам, которые осуществляют “необязательные поездки” — например, с целью туризма или посещения родственников. Путешественникам, совершающим “необходимые” поездки, можно будет по-прежнему обойтись без свидетельства о вакцинации.

С января, однако, прививка от коронавируса станет обязательным условием для въезда иностранных граждан до Соединенных Штатов через морские и сухопутные пункты пропуска, независимо от цели поездки.

Ограничения на въезд иностранцев на время пандемии ввел 20 месяцев назад предшественник Джозефа Байдена на посту президента США Дональд Трамп. В мире к этим мерам предосторожности многие отнеслись критически — в частности, из-за экономических потерь и психологической нагрузки для тех жителей США, которые потеряли возможность встретиться с друзьями или родственниками, имеющими гражданство другого государства.

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