Коронавірус SARS-CoV-2 може передаватися від людей домашнім улюбленцям - дослідження

"Припущення про те, що люди можуть заразити своїх тварин коронавірусом, підтвердили італійські дослідники. Вчені зробили такий висновок, дослідивши 540 собак і 277 котів в господарствах Північної Італії, в основному в Ломбардії. Ці тварини жили разом із зараженими або в районах, які особливо постраждали від епідемії. У 3,4 відсотка собак і 3,9 відсотка кішок були виявлені антитіла. Чи можливе зараження людини від кішок і собак, поки точно невідомо", - пише видання.

Відзначається, що за словами голови Інституту імені Фрідріха Леффлера в німецькому Грейфсвальде Томаса Меттенляйтера, собаки і кішки до сих пір не зіграли ніякої ролі в поширенні коронавируса SARS-CoV-2. Вирішальним фактором залишається передача інфекції від людини до людини.

Нагадаємо, в Україні на ранок 3 серпня зафіксовано вже 73 158 випадків коронавирусной хвороби COVID-19, кількість нових випадків дещо зменшилася - до близько 1000.