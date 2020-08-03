Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться от людей домашним питомцам – исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Итальянские исследователи сделали предположение, что люди могут заражать SARS-CoV-2 своих домашних питомцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Предположение о том, что люди могут заразить своих питомцев коронавирусом, подтвердили итальянские исследователи. Ученые сделали такой вывод, исследовав 540 собак и 277 кошек в хозяйствах Северной Италии, в основном в Ломбардии. Эти животные жили вместе с зараженными или в районах, особо пострадавших от эпидемии. У 3,4 процента собак и 3,9 процента кошек были обнаружены антитела. Возможно ли заражение человека от кошек и собак, пока точно неизвестно”, — пишет издание.
Отмечается, что по словам главы Института имени Фридриха Леффлера в немецком Грейфсвальде Томаса Меттенляйтера, собаки и кошки до сих пор не сыграли никакой роли в распространении коронавируса SARS-CoV-2. Решающим фактором остается передача инфекции от человека к человеку.
Напомним, в Украине на утро 3 августа зафиксировано уже 73 158 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев несколько уменьшилась — до около 1000.