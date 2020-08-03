Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться от людей домашним питомцам – исследование

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 28325 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101476 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106361 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133264 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110536 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131212 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102014 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104423 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102053 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться от людей домашним питомцам – исследование

Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться от людей домашним питомцам – исследование

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Итальянские исследователи сделали предположение, что люди могут заражать SARS-CoV-2 своих домашних питомцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Предположение о том, что люди могут заразить своих питомцев коронавирусом, подтвердили итальянские исследователи. Ученые сделали такой вывод, исследовав 540 собак и 277 кошек в хозяйствах Северной Италии, в основном в Ломбардии. Эти животные жили вместе с зараженными или в районах, особо пострадавших от эпидемии. У 3,4 процента собак и 3,9 процента кошек были обнаружены антитела. Возможно ли заражение человека от кошек и собак, пока точно неизвестно”, — пишет издание.

Отмечается, что по словам главы Института имени Фридриха Леффлера в немецком Грейфсвальде Томаса Меттенляйтера, собаки и кошки до сих пор не сыграли никакой роли в распространении коронавируса SARS-CoV-2. Решающим фактором остается передача инфекции от человека к человеку.

Напомним, в Украине на утро 3 августа зафиксировано уже 73 158 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев несколько уменьшилась — до около 1000.

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