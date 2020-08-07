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Коронавірус "перекреслив" досягнення ірландців на світовому ринку алкоголю

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Пандемія коронавірусау привела до рекордного зниження показників експорту продуктів харчування та алкогольних напоїв Ірландією, передає УНН з посиланням на irishexaminer.com.

Повідомляється, що протягом останніх 10 років Ірландії вдавалося щорічно нарощувати показники експорту продуктів харчування і спиртного. У 2020 році, через covid-19, країна різко просіла на міжнародному ринку.

Так, тільки за перші 5 місяців поточного року обсяг міжнародної торгівлі Ірландією знизився на 126 млн євро.

У секторальному вираженні найбільш значно скоротився експорт алкоголю - на 21%, до 463 млн євро. За спиртним слідують морепродукти (-17%, до 205 млн євро).

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Разом з тим, на тлі covid-19 Ірландії вдалося наростити експорт молочних продуктів - на 5,5%.

Нагадаємо, що Україна контролює 1,5% світового експорту горілки.

А також входить в топ-15 світових експортерів цього алкогольного продукту.

Відзначимо, що в ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: "Баядера-Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф" ), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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