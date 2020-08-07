Коронавирус "перечеркнул" достижения ирландцев на мировом рынке алкоголя

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73383 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100091 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123994 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105764 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125695 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100840 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101738 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103803 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101877 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

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Коронавирус "перечеркнул" достижения ирландцев на мировом рынке алкоголя

Коронавирус "перечеркнул" достижения ирландцев на мировом рынке алкоголя

Киев  •  УНН

 • 11021 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Пандемия коронавируса привела к рекордному снижению показателей экспорта продуктов питания и алкогольных напитков Ирландией, передает УНН со ссылкой на irishexaminer.com.

Сообщается, что на протяжении последних 10 лет Ирландии удавалось ежегодно наращивать показатели экспорта продуктов питания и спиртного. В 2020 году, из-за covid-19, страна резко просела на международном рынке.

Так, только за первые 5 месяцев текущего года объем международной торговли Ирландией снизился на 126 млн евро.

В секторальном выражении наиболее значительно сократился экспорт алкоголя – на 21%, до 463 млн евро. За спиртным следуют морепродукты (- 17%, до 205 млн евро).

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Вместе с тем, на фоне covid-19 Ирландии удалось нарастить экспорт молочных продуктов – на 5,5%.

Напомним, что Украина контролирует 1,5% мирового экспорта водки

А также входит в топ-15 мировых экспортеров этого алкогольного продукта.

Отметим, что в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты включают: “Баядера-Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф” ), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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