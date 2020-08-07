Коронавирус "перечеркнул" достижения ирландцев на мировом рынке алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Пандемия коронавируса привела к рекордному снижению показателей экспорта продуктов питания и алкогольных напитков Ирландией, передает УНН со ссылкой на irishexaminer.com.
Сообщается, что на протяжении последних 10 лет Ирландии удавалось ежегодно наращивать показатели экспорта продуктов питания и спиртного. В 2020 году, из-за covid-19, страна резко просела на международном рынке.
Так, только за первые 5 месяцев текущего года объем международной торговли Ирландией снизился на 126 млн евро.
В секторальном выражении наиболее значительно сократился экспорт алкоголя – на 21%, до 463 млн евро. За спиртным следуют морепродукты (- 17%, до 205 млн евро).
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Вместе с тем, на фоне covid-19 Ирландии удалось нарастить экспорт молочных продуктов – на 5,5%.
Напомним, что Украина контролирует 1,5% мирового экспорта водки.
А также входит в топ-15 мировых экспортеров этого алкогольного продукта.
Отметим, что в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты включают: “Баядера-Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф” ), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).