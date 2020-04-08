Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 89 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Станом на сьогодні, 8 квітня, коронавірусна інфекція підтверджена у 89 людей, які наразі перебувають у Вінницькій області. Про це повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, передає УНН із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.
"Станом на ранок 8 квітня у Вінницькій області лабораторно підтверджено 89 випадків коронавірусної хвороби, в тому числі у 7 дітей та 31 медичного працівника.
З них на стаціонарному лікуванні перебувають 44 пацієнта, на амбулаторному – 45. Стан цих осіб задовільний", - розповів Скальський, додавши, що на стаціонарному лікуванні знаходяться 28 осіб з підозрою на коронавірус.
Голова облдержадміністрації також поінформував про роботу мобільних медичних бригад, кількість яких в області становить 68.
"Станом на 8 квітня такими бригадами було здійснено 77 виїздів, відібрано 93 зразки біологічного матеріалу для тестування", - повідомив голова ОДА.
Загалом, з початку епідемії мобільні бригади здійснили 233 виїзди та відібрали 351 зразок біоматеріалів.
Очільник області також розповів про перебування в обсервації осіб, які повернулися з-за кордону. Так, відповідно до оперативних даних, троє громадян перебуває на обсервації. На самоізоляції вдома знаходиться 1750 осіб.
"995 громадян з ознаками ГРВІ зараз під наглядом сімейних лікарів", - розповів чиновник.
Нагадаємо, найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП ("Наша Ряба") Юрія Косюка передала перші два апарати штучної вентиляції легенів до лікарень Вінницької області.
Загалом МХП виділив для Вінницької та Черкаської областей 15 і 14 млн грн відповідно. А до загальнодержавного фонду компанія перерахувала 55 млн грн.