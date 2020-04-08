Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 89 осіб

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 87584 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 150661 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 96172 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 327743 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 167173 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 141054 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 194506 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123247 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107843 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104568 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 126356 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 36179 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 144615 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 26440 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 68798 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 69258 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 87612 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 150692 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 145087 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 327772 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 17478 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19421 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 26702 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 36499 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 126668 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 89 осіб

Київ • УНН

 • 10086 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Станом на сьогодні, 8 квітня, коронавірусна інфекція підтверджена у 89 людей, які наразі перебувають у Вінницькій області. Про це повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, передає УНН із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.

Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 89 осіб

"Станом на ранок 8 квітня у Вінницькій області лабораторно підтверджено 89 випадків коронавірусної хвороби, в тому числі у 7 дітей та 31 медичного працівника.

З них на стаціонарному лікуванні перебувають 44 пацієнта, на амбулаторному – 45. Стан цих осіб задовільний", - розповів Скальський, додавши, що на стаціонарному лікуванні знаходяться 28 осіб з підозрою на коронавірус.

Голова облдержадміністрації також поінформував про роботу мобільних медичних бригад, кількість яких в області становить 68.

"Станом на 8 квітня такими бригадами було здійснено 77 виїздів, відібрано 93 зразки біологічного матеріалу для тестування", - повідомив голова ОДА.

Загалом, з початку епідемії мобільні бригади здійснили 233 виїзди та відібрали 351 зразок біоматеріалів.

Очільник області також розповів про перебування в обсервації осіб, які повернулися з-за кордону. Так, відповідно до оперативних даних, троє громадян перебуває на обсервації. На самоізоляції вдома знаходиться 1750 осіб.

"995 громадян з ознаками ГРВІ зараз під наглядом сімейних лікарів", - розповів чиновник.

Нагадаємо, найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП ("Наша Ряба") Юрія Косюка передала перші два апарати штучної вентиляції легенів до лікарень Вінницької області.

Загалом МХП виділив для Вінницької та Черкаської областей 15 і 14 млн грн відповідно. А до загальнодержавного фонду компанія перерахувала 55 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.25
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,776.46