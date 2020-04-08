Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 89 человек

"По состоянию на утро 8 апреля в Винницкой области лабораторно подтверждено 89 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 7 детей и 31 медицинского работника.

Из них на стационарном лечении находятся 44 пациента, на амбулаторном - 45. Состояние этих лиц удовлетворительное", - рассказал Скальский, добавив, что на стационарном лечении находятся 28 человек с подозрением на коронавирус.

Глава облгосадминистрации также проинформировал о работе мобильных медицинских бригад, количество которых в области составляет 68.

"По состоянию на 8 апреля такими бригадами было совершено 77 выездов, отобрано 93 образцов биологического материала для тестирования", - сообщил глава ОГА.

Всего с начала эпидемии мобильные бригады осуществили 233 выезда и отобрали 351 образец биоматериалов.

Глава области также рассказал о пребывании в обсервации лиц, вернувшихся из-за рубежа. Так, согласно оперативным данным, трое граждан находятся на обсервации. На самоизоляции дома находятся 1750 человек.

"995 граждан с признаками ОРВИ сейчас под наблюдением семейных врачей", - рассказал чиновник.

Напомним, крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП ("Наша Ряба") Юрия Косюка передала первые два аппарата искусственной вентиляции легких в больницы Винницкой области.

В общем МХП выделил для Винницкой и Черкасской областей 15 и 14 млн грн соответственно. А в общегосударственный фонд компания перечислила 55 млн грн.