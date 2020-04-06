Коронавірус на Черкащині підтверджено у 62 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Станом на 6 квітня, 10 годину, на Черкащині лабораторно підтверджено 62 випадки інфікування COVID-2019. Про це повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар, передає УНН.
“За добу провели 161 ПЛР-тестувань, у двох пацієнтів із Лисянки та Шполи виявили позитивний результат. Інфіковані перебувають на амбулаторному лікуванні”, — зазначив він.
Також Боднар нагадав, що із сьогоднішнього дня, 6 квітня, вступають в дію нові обмежувальні заходи.
Раніше УНН повідомляв, що бізнес Черкащини зібрав 18 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Найбільшу суму виділив Юрій Косюк, власник агрохолдингу МХП — виробник курятини “Наша Ряба”, чиї потужності розташовані в Черкаській області. Він надав регіону 14 млн грн.
Окрім того, МХП реалізує на Черкащині соціальний проект для людей літнього віку. Йдеться про ініціативу “Соціальний магазин”, яку реалізують підприємства групи МХП: ПрАТ “Миронівська птахофабрика” та ДП “Перемога Нова”. У межах проекту птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечені верстви населення у місцях своєї присутності. Насамперед пенсіонерів, які мають можливість раз на місяць купувати курятину за пільговими цінами. Соціальні магазини обслуговують 32 села у Канівському районі і 10 сіл у Черкаському районі.