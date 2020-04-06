Коронавирус Черкасской подтверждено у 62 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. По состоянию на 6 апреля, 10:00, в Черкасской области лабораторно подтверждено 62 случая инфицирования COVID-2019. Об этом сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, передает УНН.
"За сутки провели 161 ПЦР-тест, у двух пациентов с Лисянки и Шполы обнаружили положительный результат. Инфицированные находятся на амбулаторном лечении", - отметил он.
Также Боднар напомнил, что с сегодняшнего дня, 6 апреля, вступают в действие новые ограничительные меры.
Ранее УНН сообщал, что бизнес Черкасской области собрал 18 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производитель курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн.
Кроме того, МХП реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ДП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия. Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 сел в Черкасском районе.