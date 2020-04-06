Коронавирус Черкасской подтверждено у 62 человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63177 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 74409 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 87799 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 85883 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103841 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86862 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102810 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105894 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130954 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130324 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 103708 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 109207 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 107602 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 107145 просмотра
Актуальное
Коронавирус Черкасской подтверждено у 62 человек

Коронавирус Черкасской подтверждено у 62 человек

Киев  •  УНН

 • 18571 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. По состоянию на 6 апреля, 10:00, в Черкасской области лабораторно подтверждено 62 случая инфицирования COVID-2019. Об этом сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, передает УНН.

"За сутки провели 161 ПЦР-тест, у двух пациентов с Лисянки и Шполы обнаружили положительный результат. Инфицированные находятся на амбулаторном лечении", - отметил он.

Также Боднар напомнил, что с сегодняшнего дня, 6 апреля, вступают в действие новые ограничительные меры.

Ранее УНН сообщал, что бизнес Черкасской области собрал 18 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производитель курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн.

Кроме того, МХП реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ДП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия. Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 сел в Черкасском районе.

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