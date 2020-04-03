Коронавірус на Черкащині підтверджено у 55 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Станом на сьогодні, 3 квітня, в Черкаській області 55 інфікованих коронавірусом осіб. Про це у ході брифінгу повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар, передає УНН.
"Із 55 пацієнтів 31 перебуває на лабораторному лікуванні. Це – легка форма захворювання. Решта – середній рівень важкості хвороби. Вони перебувають у лікарні, і проходять відповідне лікування", - розповів Боднар.
Він нагадав, що перший випадок коронавірусу у Черкаській області було зареєстровано 23 березня, в місті Умань.
"Позавчора (1 квітня, - ред.) особа пройшла повторний тест, і він дав негативний результат. За протоколом не раніше трьох днів ми маємо зробити ще один повторний тест. І якщо він дасть негативний результат ми будемо вважати пацієнта таким, що одужав", - розповів Боднар.
Раніше УНН повідомляв, що бізнес Черкащини зібрав 18 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Найбільшу суму виділив Юрій Косюк, власник агрохолдингу МХП — виробник курятини “Наша Ряба”, чиї потужності розташовані в Черкаській області. Він надав регіону 14 млн грн.
Окрім того, МХП реалізує на Черкащині соціальний проект для людей літнього віку. Йдеться про ініціативу “Соціальний магазин”, яку реалізують підприємства групи МХП: ПрАТ “Миронівська птахофабрика” та ДП “Перемога Нова”. У межах проекту птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечені верстви населення у місцях своєї присутності.
Насамперед пенсіонерів, які мають можливість раз на місяць купувати курятину за пільговими цінами. Соціальні магазини обслуговують 32 села у Канівському районі і 10 сіл у Черкаському районі.