Коронавирус в Черкасской области подтвержден у 55 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На сегодня, 3 апреля, в Черкасской области 55 инфицированных коронавирусом человек. Об этом в ходе брифинга сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, передает УНН.
"Из 55 пациентов 31 находится на лабораторном лечении. Это - легкая форма заболевания. Остальные - средний уровень тяжести болезни. Они находятся в больнице, и проходят соответствующее лечение", - рассказал Боднар.
Он напомнил, что первый случай коронавируса в Черкасской области был зарегистрирован 23 марта, в городе Умань.
"Позавчера (1 апреля, - ред.) лицо прошло повторный тест, и он дал отрицательный результат. По протоколу не ранее трех дней мы должны сделать еще один повторный тест. И если он даст отрицательный результат мы будем считать пациента таким, что выздоровел" , - рассказал Боднар.
Ранее УНН сообщал, что бизнес Черкасской области собрал 18 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производитель курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн.
Кроме того, МХП реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия.
Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 деревень в Черкасском районе.