Коронавирус в Черкасской области подтвержден у 55 человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63162 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 74374 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 87758 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 85851 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103832 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86847 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102808 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105893 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130953 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Коронавирус в Черкасской области подтвержден у 55 человек

Коронавирус в Черкасской области подтвержден у 55 человек

Киев  •  УНН

 • 20003 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. На сегодня, 3 апреля, в Черкасской области 55 инфицированных коронавирусом человек. Об этом в ходе брифинга сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, передает УНН.

"Из 55 пациентов 31 находится на лабораторном лечении. Это - легкая форма заболевания. Остальные - средний уровень тяжести болезни. Они находятся в больнице, и проходят соответствующее лечение", - рассказал Боднар.

Он напомнил, что первый случай коронавируса в Черкасской области был зарегистрирован 23 марта, в городе Умань.

"Позавчера (1 апреля, - ред.) лицо прошло повторный тест, и он дал отрицательный результат. По протоколу не ранее трех дней мы должны сделать еще один повторный тест. И если он даст отрицательный результат мы будем считать пациента таким, что выздоровел" , - рассказал Боднар.

Ранее УНН сообщал, что бизнес Черкасской области собрал 18 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производитель курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн.

Кроме того, МХП реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия.

Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 деревень в Черкасском районе.

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