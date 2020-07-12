Коронавірус на Буковині: за добу одужало у три рази більше людей, ніж захворіло
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. На Буковині 12 липня офіційно підтверджено ще 21 випадок зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 218 зразків. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
“Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5161 особу”, — написав він.
Він додав, що 67 буковинців сьогодні одужали від COVID-19. Таким чином, від коронавірусної хвороби за добу одужало втричі більше людей, ніж захворіло.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 53 521 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 383 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.