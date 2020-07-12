Коронавирус на Буковине: за сутки выздоровело в три раза больше людей, чем заболело
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. На Буковине 12 июля официально подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 218 образцов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5161 человек”, — написал он.
Он добавил, что 67 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19. Следовательно, от коронавирусной болезни за сутки выздоровели более чем в три раза больше людей, чем заболело.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 53521 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1383 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.