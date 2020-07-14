Коронавірус на Буковині: за добу одужало у п'ять разів більше людей, ніж захворіло
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. На Буковині 14 липня офіційно підтверджено ще 24 випадки зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 236 зразків. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
"Минулого тижня ми раділи тому, що за добу від коронавірусу одужали 109 буковинців. Сьогодні цей рекорд вдалося перевершити. Маємо 134 особи, які здолали хворобу", - написав він. Натомість число нових недужих у п’ять разів менше. 14 липня їх виявлено 24, додав Осачук.
"Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5208 осіб. Усього лабораторний центр опрацював сьогодні 236 зразків", - резюмував очільник ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 54 771 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 412 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.