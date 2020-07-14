Коронавирус на Буковине: за сутки выздоровело в пять раз больше людей, чем заболело
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. На Буковине 14 июля официально подтверждено еще 24 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 236 образцов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“На прошлой неделе мы радовались тому, что за сутки от коронавируса выздоровели 109 буковинцев. Сегодня этот рекорд удалось превзойти. Имеем 134 человека, которые преодолели болезнь”, — написал он. Число новых больных в пять раз меньше. 14 июля их выявлено 24, добавил Осачук.
“Общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5208 человек. Всего лабораторный центр обработал сегодня 236 образцов”, — резюмировал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 54771 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1412 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.